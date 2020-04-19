İstanbul'da fırıncıların 'ekmek' kavgası! Sokak ortasında dövüştüler |Video

Son dakika haberi; İstanbul'da fırıncıların 'ekmek' kavgası! Sokak ortasında dövüştüler. Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı sokakta birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İstanbul'da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı sokakta birbirine girdi.

Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.