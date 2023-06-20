20 Haziran 2023, Salı
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İstanbul’da eski sevgili dehşeti! Önce aracın camını kırdı ardından benzin döküp yaktı
Akılalmaz olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Bir şahıs kendisinden ayrılan eski sevgilisinin park halindeki lüks otomobilinin camını kırdıktan sonra benzin döküp kundakladı. Olay anı kameralara yansırken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, kundakçı sevgiliyle birlikte 5 şahsı operasyonla yakaladı. Evden 1’i uzun namlulu 4 silah, çelik yelek ile yüklü miktarda para ele geçirildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...