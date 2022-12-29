29 Aralık 2022, Perşembe
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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Cani Bedirhan Uysal, Elif'i önce kaçırmaya çalıştı ardından boynundan vurdu
İstanbul'da Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki eski nişanlısı Ülkü Deniz'i evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Deniz, direnince eski nişanlı silahını ateşledi. Boynundan vurulan genç kadın ağır yaralandı.