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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Cani Bedirhan Uysal, Elif'i önce kaçırmaya çalıştı ardından boynundan vurdu

DHA
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Giriş: 29.12.2022 13:49
Güncelleme:29.12.2022 13:49
İstanbul'da Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki eski nişanlısı Ülkü Deniz'i evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Deniz, direnince eski nişanlı silahını ateşledi. Boynundan vurulan genç kadın ağır yaralandı.
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