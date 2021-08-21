21 Ağustos 2021, Cumartesi
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İstanbul'da emsal teşkil edecek dava! Park engeline 3 yıl hapis
İstanbul'da en büyük problemlerden biri olan otopark sorunuyla ilgili yeni bir durum ortaya çıktı. Bitmek bilmeyen park sorunu ilk kez bir davaya konu oldu. Bir kişi, aracını dükkanının önüne park etmesine izin vermeyen esnaf hakkında şikayette bulundu. "Hakkı olmayan yere tecavüz etme" suçlamasıyla hakim karşına çıkacak olan esnaf, 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.