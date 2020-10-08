İstanbul'da dolu alarmı! Fotoğraflar peş peşe geliyor

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yapılan uyarıların ardından bugün yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor. İstanbul'un sokaklarında alınan tedbirleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır ekranlara taşıdı.