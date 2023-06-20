20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da dehşete düşüren olay! Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra...

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2023 16:58
Güncelleme:20.06.2023 16:58
İstanbul’da geçen gün aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen 3 kişi, önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından birbirine silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kavgada 3 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada!
Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada!
Kutsal topraklarda Hac heyecanı
Kutsal topraklarda Hac heyecanı
Pınarcık Köyü Katliamının 36. yılı
Pınarcık Köyü Katliamının 36. yılı
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
Botoks sonrası ölüm olayında yeni gelişme!
Botoks sonrası ölüm olayında yeni gelişme!
Uydudan izleniyor! 500 km’lik yol kat etti
Uydudan izleniyor! 500 km'lik yol kat etti
Antalya’da korkutan orman yangını!
Antalya'da korkutan orman yangını!
Gece yarısı hareketli anlar! 2 aile sokak ortasında...
Gece yarısı hareketli anlar! 2 aile sokak ortasında...
Taşkına karşı ’sel tırmığı’ projesi
Taşkına karşı 'sel tırmığı' projesi
Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay!
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay!
İstanbul’da AVM’nin terasından atlamıştı!
İstanbul’da AVM’nin terasından atlamıştı!
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster