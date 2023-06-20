İstanbul’da dehşete düşüren olay! Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra...

İstanbul’da geçen gün aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen 3 kişi, önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından birbirine silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kavgada 3 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...