15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! İBB Dolmabahçe-Levazım tüneli projesini neden durdurdu?

İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! İBB Dolmabahçe-Levazım tüneli projesini neden durdurdu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 09:23
İstanbul'da Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy'de trafikten büyük ölçüde kurtaracak olan proje 2018 yılında başladı. Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle durdu. Dolmabahçe-Levazım tüneli ne zaman bitecek? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı
Kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı
İstanbul’da bitmeyen trafik çilesi
İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi
Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman! Video izle
Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman! Video izle
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
Gaziantep’te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı
Gaziantep'te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti!
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti!
Komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı
Komşusunu tehdit etmişti! Kavga görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç anlar! Üzerinden araç geçen çocuk...
Korkunç anlar! Üzerinden araç geçen çocuk...
Kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Satışın durulması talep edildi
Satışın durulması talep edildi
Genç adama dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Genç adama dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Atık toplama gemileri 6 aydır limanda
Atık toplama gemileri 6 aydır limanda
Daha Fazla Video Göster