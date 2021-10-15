İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi! İBB Dolmabahçe-Levazım tüneli projesini neden durdurdu?

İstanbul'da Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy'de trafikten büyük ölçüde kurtaracak olan proje 2018 yılında başladı. Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle durdu. Dolmabahçe-Levazım tüneli ne zaman bitecek? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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