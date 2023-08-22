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İstanbul'da bisiklet yolları otoparka döndü

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 10:52
İstanbul'un trafik sorununa bir yenisi daha eklendi. Bisikletliler için yapılan yollar otopark olarak kullanılmaya başlandı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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