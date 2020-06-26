İstanbul'da asker uğurlamasında eğlencenin dozu kaçtı |Video

İstanbul Şişli'de asker uğurlamasına katılan gençler, eğlencenin dozunu kaçırdı. Kimi seyir halindeki araçlardan sartı kimi de trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkardı.

Asker uğurlamasında yine eğlencenin dozu kaçtı.

Konvoydakiler hem kendi canalrını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

İstenmeyen bu görüntüler, İstanbul Şişli'de kayda geçti. Akşam saatlerinde Piyalepaşa bulvarında asker uğurlama konvoyundaki gençler otomobilleriyle tura çıktı. Trafiğe aldırış etmeyen konvoydaki gençler, seyir halindeydi.

Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi.

Tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını hiçe saydı.

Konvoydaki bir kadın araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak, askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp korkusuzca cep telefonu ile selfi çekildi.

Başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkardı.

Bir süre daha trafikte seyreden konvoy daha sonra gözden kayboldu.