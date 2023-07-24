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İstanbul'da 9 ilçede narkotik operasyonu

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 11:35
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 9 ilçede 10 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda ele geçirilen 849 kilo 880 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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