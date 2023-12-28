29 Aralık 2023, Cuma
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İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu! Evde başından vurulmuş halde bulundu
Arnavutköy’de bir evde tek başına bırakılan çocuğun ölümü ailesine vahşeti yaşattı. Küçük çocuk, babasının ruhsatlı silahıyla başından vurulmuş olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Çocuğun ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.