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İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu! Evde başından vurulmuş halde bulundu

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Giriş: 28.12.2023 22:56
Arnavutköy’de bir evde tek başına bırakılan çocuğun ölümü ailesine vahşeti yaşattı. Küçük çocuk, babasının ruhsatlı silahıyla başından vurulmuş olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Çocuğun ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.
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