05 Ocak 2024, Cuma
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❄İstanbul'a sonunda kar geliyor! ☃Büyük hasret sona eriyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi: O güne dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı için gün verildi. Özellikle sis ve buzlanmaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken olumsuz durumlara karşı tedbir alınması konusunda uyarı yapıldı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...