İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isim gün verdi

Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul'a gelmesi beklenen Trakya'dan giriş yaptı. Edirne Keşan'da kar yağışı başladı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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