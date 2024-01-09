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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isim gün verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 12:20
Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul'a gelmesi beklenen Trakya'dan giriş yaptı. Edirne Keşan'da kar yağışı başladı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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