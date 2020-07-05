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İstanbul ve Sakarya'da fuhuş operasyonu! İşte polisin operasyon anı... | Video izle

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Giriş: 05.07.2020 10:35
Güncelleme:05.07.2020 10:41
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 6 kişi İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Haziran günü saat 05.00 sıralarında İstanbul ve Sakarya'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ilde gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli yakalandı. Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.

Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan 13 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.

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