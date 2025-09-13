İstanbul ve çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Yeni haftanın hava tahminleri neler?

Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak uyarısı var. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni haftanın hava tahminleri neler? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan MGM hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.

