İstanbul ve çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Yeni haftanın hava tahminleri neler?

Giriş: 13.09.2025 15:27
Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak uyarısı var. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni haftanın hava tahminleri neler? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan MGM hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.
