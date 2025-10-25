İstanbul Vatan Caddesi’nde şiddetli yağış sebebiyle yol çöktü

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış sebebiyle sabaha karşı Vatan Caddesi'nde yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Çökme sırasında bir taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Çökmenin meydana geldiği iki şerit araç trafiğine kapatıldı.

