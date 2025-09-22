İstanbul Valisi Gül: "Ahilik geleneği toplumun sigortası"

Beyazıt Meydanı’nda 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen esnaf, Mehter Marşı eşliğinde yürüyerek İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, "Ahilik geleneğini yüzyıllar öncesinden bugüne kadar getiren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Ahilik geleneği aslında toplumun sigortası" dedi.