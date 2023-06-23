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İstanbul Valiliği duyurdu! 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı

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Giriş: 23.06.2023 11:26
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.
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