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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı |Video
İstanbul Üsküdar’da silahlı bir şahıs, eski kız arkadaşına sokak ortasında art arda ateş ederek yaraladı. O sırada yolda yürüyen bir vatandaş da kurşunların hedefi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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