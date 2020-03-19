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19.03.2020

İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı |Video

İstanbul Üsküdar’da silahlı bir şahıs, eski kız arkadaşına sokak ortasında art arda ateş ederek yaraladı. O sırada yolda yürüyen bir vatandaş da kurşunların hedefi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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