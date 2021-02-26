İstanbul trafiği Kovid-19 salgın öncesi gibi... Drone ile son durum havadan görüntülendi

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala İstanbul trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile görüntülendi. Trafikte yoğunluk ise Kovid-19 salgını öncesini andırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte megakentin trafiği adeta durma noktasında gelirken, yoğunluk yüzde 75 seviyelerine ulaştı.

Megakentte oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.