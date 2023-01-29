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İstanbul Sultangazi’de İETT otobüsü alev alev yandı

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Giriş: 29.01.2023 09:14
İstanbul Sultangazi'de son zamanlarda sıkça haberini yaptığımız İETT otobüsü yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Seyir halindeyken alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi.
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