İstanbul Şişli'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında yangın çıktı. Sürücü sağa çekerek öğrencileri tahliye ettikten sonra minibüs alev alev yandı. Minibüsten öğrencileri tahliye eden servis şoförü "Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin" dedi..

Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi çıkışında saat 07.30 sıralarında seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman öğrencileri tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı..