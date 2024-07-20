20 Temmuz 2024, Cumartesi
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İstanbul sıcaktan kavruluyor
Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte ülke genelinde sıcak hava dalgaları giderek artıyor. Artık sadece gündüzleri değil, geceleri de kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Peki, kavurucu sıcaklar ülkeyi ne zaman terk edecek? Tropikal gece sıcaklıkları mı yaşanıyor?