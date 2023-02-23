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İstanbul Pendik’te yolda çökme oluştu: 2 apartman tahliye edildi

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Giriş: 23.02.2023 23:19
İstanbul Pendik’te yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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