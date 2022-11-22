İstanbul merkezli 7 ilde 56 adrese sahte içki operasyonu! 32 gözaltı var

İstanbul merkezli 7 şehirde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, sahte alkol üretip piyasaya çıkarmaya çalışan 32 zanlı kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri 15 milyon TL’yi bulan tonlarca etil/metil alkollü sıvı ve 10 bin şişenin üzerinde dolu alkol şişe ele geçirildi.

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