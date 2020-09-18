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İstanbul Kadıköy'de su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı

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Giriş: 18.09.2020 11:35
Güncelleme:18.09.2020 11:59
İstanbul Kadıköy’de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..

İstanbul Kadıköy'de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..

Su metrelerce yükseğe fışkırdı
Su metrelerce yükseğe fışkırdı
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