İstanbul Kadıköy'de su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı

İstanbul Kadıköy’de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..

İstanbul Kadıköy'de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..