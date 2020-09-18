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İstanbul Kadıköy'de su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
İstanbul Kadıköy’de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..
İstanbul Kadıköy'de doğal gaz çalışması sırasında su borusu patladı. Su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler daha önce de 5 kez aynı çalışma nedeniyle boruları patladığını belirtti. O görüntüler böyle kaydedildi..