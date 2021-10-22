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İstanbul Hadımköy'de korkunç kaza! İşte o görüntüler...

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Giriş: 22.10.2021 22:22
İstanbul Hadımköy'de, sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. İki otomobilin hasar gördüğü kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi.

Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.

Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı.

Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor.

Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

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