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İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Her köşesinde bitişik nizam binalar

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Giriş: 03.03.2023 15:33
İstanbul'da 2000 ve öncesi inşa edilen binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında Fatih geliyor. Peki, Fatih'in zemini nasıl? İlçe, depreme ne derece dayanıklı? İşte tüm detaylar…
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