İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Her köşesinde bitişik nizam binalar

İstanbul'da 2000 ve öncesi inşa edilen binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında Fatih geliyor. Peki, Fatih'in zemini nasıl? İlçe, depreme ne derece dayanıklı? İşte tüm detaylar…

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