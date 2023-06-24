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İstanbul Esenyurt'ta vahşet! Kız arkadaşı ile tartışırken müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı

DHA
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Giriş: 24.06.2023 22:44
Güncelleme:24.06.2023 22:44
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kız arkadaşı ile sokakta tartışan Vahit Y., bu sırada olaya müdahale eden Özer Ç. ile kavga etti. Silahların kullanıldığı kavga kameraya yansırken, kavgada Özer Ç. hayatını kaybetti, Vahit Y. ise kendi silahı ile yaralandı.
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