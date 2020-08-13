13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2020 17:35
Güncelleme:13.08.2020 17:47
Esenler'de mahalleli arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bıçak, sopa ve taşla birbirlerine saldıranları polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameralarca kaydedildi.

Esenler, Tuna Mahallesi'nde geçen cumartesi gününde mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Onlarca kişinin birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdığını görenler durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Araç konvoyuyla olay yerine gelen polisler kavga edenleri güçlükle ayırabildi.

Savaş alanını andıran kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı
Jet Fadıl'ın deniz taksileri Haliç'te çürüyor...
Jet Fadıl'ın deniz taksileri Haliç'te çürüyor...
O ilde bir köy daha karantinaya alındı
O ilde bir köy daha karantinaya alındı
Trafikte pes dedirten anlar
Trafikte pes dedirten anlar
Direğe çarpan lüks otomobil...
Direğe çarpan lüks otomobil...
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Kitap okuyana çay bedava
Kitap okuyana çay bedava
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Daha Fazla Video Göster