19 Haziran 2022, Pazar
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İstanbul Çengelköy'de yangın! Tarihi bina alevler içinde kaldı
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi bir ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı etkisi altına aldı. Tarihi binada tadilat yapıldığı anlarda tutuşma olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ulaştı.