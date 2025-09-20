İstanbul Boğazı’nda korkutan kaza! Kuru yük gemisi yolcu teknesine çarptı

İstanbul Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu teknesine çarptı. Kazada 12 yolcu yaralandı. Kaza ile ilgili 2 kaptan gözaltına alındı. Daha fazla detayı A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci anlattı.

