20 Eylül 2025, Cumartesi

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Kuru yük gemisi yolcu teknesine çarptı
İstanbul Boğazı’nda korkutan kaza! Kuru yük gemisi yolcu teknesine çarptı

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Kuru yük gemisi yolcu teknesine çarptı

Giriş: 20.09.2025 09:09
İstanbul Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu teknesine çarptı. Kazada 12 yolcu yaralandı. Kaza ile ilgili 2 kaptan gözaltına alındı. Daha fazla detayı A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci anlattı.
