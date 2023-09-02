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İstanbul Beylikdüzü'nde markette dehşet! Tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı araya giren çalışanı öldürdü

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Giriş: 02.09.2023 12:22
İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen Yusuf Ceyhun Türkgenç isimli şahıs, girdiği markette çalışanla tartıştı. Bir süre sonra markete elinde bıçakla dönen şahıs, çalışana saldıracağı sırada araya giren bir başka market çalışanı Aydın Karay'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, girdiği bir markette çalışanla kavga etti. Çalışanı tehdit eden Türkgenç, elinde bıçakla geri döndü. Türkgenç, market çalışanına saldıracağı sırada aynı markette çalışan Aydın Karay araya girdi. Türkgenç, olayı ayırmaya çalışan Karay'ı karnından ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Karay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Türkgenç ise gözaltına alındı.



Olay, dün saat 18.45'te Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Burada market çalışanlarıyla tartışan Türkgenç, bir çalışanı "Sen bekle ben geliyorum" diye tehdit ederek marketten çıktı. Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla yeniden markete geldi.

Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine doğru yürürken markette çalışan Aydın Karay (28) isimli genç, araya girmek istedi. Türkgenç bu sefer tartıştığı çalışanı bıraktı ve Karay'ın üstüne gitti. Karay'ı karnından ve bacağından bıçakladı. Karay kanlar içinde yerlere yığılırken şüpheli ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



Aydın Karay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Karay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin olaydan sonra araç değiştirdiğini, bu araçla önce Anadolu yakasına geçtiğini daha sonra yeniden Avrupa yakasına döndüğünü belirledi.


*Fotoğraftaki Aydın Karay

Bunun üzerine aracın geçeceği güzergahlarda beklemeye başlayan ekipler, Türkgenç'i Kavaklı Mahallesi Orhangazi caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Türkgenç, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan olay anı marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde alkollü müşterinin elinde bıçakla çalışanları kovaladığı, Aydın Karay'ın hayatını kaybettiği anlar yer aldı.

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