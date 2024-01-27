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İstanbul Bahçelievler’de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Fabrikanın yatakhanesinde yangın çıktı 4 işçi dumandan etkilendi

İHA
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Giriş: 27.01.2024 17:53
Yangın Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayamama Deresi kenarındaki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin yemek saati sırasında yatakhane bölümünde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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