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İstanbul Ankara İzmir ve Antalya'da Ramazan Bayramı namaz vakti saat kaçta kılınacak? 2020 yılı bayram namazı saatleri |Video

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Giriş: 23.05.2020 19:17
Güncelleme:23.05.2020 19:29
Son dakika haberi; 2020 yılı Ramazan Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan Bayramı, müminlerin gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yüzlerinde sevinç ve neşenin parladığı, ilahi feyzin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi bir zamandır. Koronavirüs nedeniyle camilerde bayram namazı kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazının yerin evde kuşuk namazının kılınabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bayramı namazı saatleri...
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?
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