Isparta’da uyuşturucu operasyonu! 21 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca Keçiborlu ilçesi başta olmak üzere çevre ilçe ve köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

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