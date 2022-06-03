03 Haziran 2022, Cuma
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Isparta’da bebek arabasındaki yılan paniğe yol açtı! O anlar kameraya yansıdı
Isparta'da mesire alanındaki parkta bankın yanına bıraktığı bebek arabasına çocuğunu oturtmak isterken arabadaki yılanı fark eden kadın korkudan dehşete düştü. Arabayı devirip yılanın çıkmasını bekleyen kadının ve parktakilerin paniği anbean kameraya yansıdı.