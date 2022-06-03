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Isparta’da bebek arabasındaki yılan paniğe yol açtı!  O anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 03.06.2022 12:02
Isparta'da mesire alanındaki parkta bankın yanına bıraktığı bebek arabasına çocuğunu oturtmak isterken arabadaki yılanı fark eden kadın korkudan dehşete düştü.  Arabayı devirip yılanın çıkmasını bekleyen kadının ve parktakilerin paniği anbean kameraya yansıdı.
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