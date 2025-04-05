İslamiyet’i gönüllere taşıyan Türk imam! Almanya’da 90 kişi kişiyi hidayete erdirdi

Almanya doğumlu Türk imam Emre Şahin 4 yıldan kısa bir sürede 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu. Sadece bu ramazan ayı içerisinde 8 kişiyi hidayete erdiren imam Emre Şahin, Müslüman olmalarının ardından da bu kişilerle yakında ilgilenerek yardımcı oluyor.

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