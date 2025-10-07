07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İskoçya'dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu
İskoçya’dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu

İskoçya'dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 23:14
atv’de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlüne dokunmayı sürdürüyor. Bu etkileyici hikâyelerin en özel örneklerinden biri, İskoçya’dan Julieta Lorena Martinez’e ait.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İskoçya’dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu
Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu
Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Malatya’da zincirleme kaza
Malatya’da zincirleme kaza
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi’ne yansıtıldı
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Bahçesine giren tilkileri elleriyle besliyor
Bahçesine giren tilkileri elleriyle besliyor
Gümüşhane’de Gazze’ye destek eylemi
Gümüşhane'de Gazze'ye destek eylemi
Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki
Vahşi madenciliğe karşı ortak tepki
Gazzeliler dünyaya seslendi: Yeter savaşı durdurun
Gazzeliler dünyaya seslendi: “Yeter savaşı durdurun”
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu!
Filistin ve Türk Bayraklarını deniz altında açarak destek oldular
Filistin ve Türk Bayraklarını deniz altında açarak destek oldular
Tunceli’deki öğrencilerden Filistin’e destek
Tunceli’deki öğrencilerden Filistin’e destek
Daha Fazla Video Göster