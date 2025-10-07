İskoçya’dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu

atv’de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlüne dokunmayı sürdürüyor. Bu etkileyici hikâyelerin en özel örneklerinden biri, İskoçya’dan Julieta Lorena Martinez’e ait.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN