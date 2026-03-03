CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

