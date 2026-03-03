CANLI YAYIN
Dünya İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası! Sıcak görüntüler A Haber'de
Özel Haber Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
Televizyon Kur’an’ın en kapsamlı ayeti! Milyoner'e damga vuran soru
Dünya ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
Özel Haber Hürmüz’deki gerilim savaş ilanı mı? İran’a yönelik saldırılar bölgeyi ateşe attı
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Katil İsrail'den A Haber canlı yayınında Lübnan'a saldırı

İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tta sözde Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ediyor. İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği bombardıman A Haber canlı yayınına yansıdı.

