İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine böyle girdi: Faciadan dönüldü

İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine böyle girdi: Faciadan dönüldü

24.10.2025 13:48
Olay, Küçükçekmece 5. Fatih Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerine hidranttan su takviyesi yapıldığı sırada sürücü çay içmek için araçtan ayrıldı. Bu sırada araç bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan araç, caddede bulunan bir binanın girişindeki iş yerine daldı. Çevrede bulunan vatandaşların kazayı görmesi üzerine hemen haber verilen tanker sürücüsü, büyük bir şok yaşadı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Faciadan dönülen kaza anı ize çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla kayarak binaya çarptığı görülüyor. Kazaya tanık olan vatandaşlardan Salih Aydın, "Arabanın orada freni boşaldı. Geldi buraya girdi. Ben içerisinde şoför var zannettim. Ondan korktum ama içinde yoktu. Allahtan oraya girdi, yoksa daha büyük olurdu kaza" dedi. Kazanın kesin nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
