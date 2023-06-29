29 Haziran 2023, Perşembe
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İSKİ temizledik dedi ama… Kanalizasyon denize akıyor
Bu içler acısı fotoğrafın kayda geçtiği yer İstanbul - Silivri. Çok sayıda yazlık var bölgede. Yazlıkçılar da her yaz ve tatil dönemlerinde olduğu gibi oradalar. Ama denize giremiyorlar. Çünkü tıpı geçen yıl olduğu gibi,bu sene de kanalisayon akıyor denize. Vatandaşlar çözüm istiyor.