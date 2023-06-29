Işıklı Gölü görenleri hayran bırakıyor! Göl nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor

Nilüferlerle kaplı Denizli'nin saklı güzelliği Işıklı Göl görenleri büyülüyor. Burada yapılan tekne turları masalsı bir atmosfer sunuyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural doğa harikası göl hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

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