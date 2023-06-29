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Işıklı Gölü görenleri hayran bırakıyor! Göl nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 16:58
Nilüferlerle kaplı Denizli'nin saklı güzelliği Işıklı Göl görenleri büyülüyor. Burada yapılan tekne turları masalsı bir atmosfer sunuyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural doğa harikası göl hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.
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