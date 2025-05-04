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Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 01:25
Kaza, saat 00.30 sıralarında yaşandı. Şengül Y. yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak Seyfettin K.'nin kullandığı 16 T 1255 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Işık ihlali kaza getirdi... Kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
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