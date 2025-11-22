İş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerine gelen 4 kişiden ikisi iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası iş yeri sahibi iki kişiye ateş ederken dışarıdaki diğer iki kişi de dükkana ateş açtı. Yaşanan çatışmada iş yeri sahibiyle tartışan 2 kişi hayatını kaybederken yan dükkanda bulunan bir kişi ise yaralandı.

