22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
İş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı

İş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 14:03
İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerine gelen 4 kişiden ikisi iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası iş yeri sahibi iki kişiye ateş ederken dışarıdaki diğer iki kişi de dükkana ateş açtı. Yaşanan çatışmada iş yeri sahibiyle tartışan 2 kişi hayatını kaybederken yan dükkanda bulunan bir kişi ise yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da ordu günleri başladı!
İstanbul'da ordu günleri başladı!
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Türkiye, ekimde 5,68 milyon turist ağırladı
Türkiye, ekimde 5,68 milyon turist ağırladı
Gaziantep’te tehlikeli yolculuk: Motosiklet üzerinde palet taşıdı
Gaziantep'te tehlikeli yolculuk: Motosiklet üzerinde palet taşıdı
11 yıllık cinayet olayı nasıl çözüldü?
11 yıllık cinayet olayı nasıl çözüldü?
D-140’da şarampole uçan araç anne ve oğluna mezar oldu
D-140’da şarampole uçan araç anne ve oğluna mezar oldu
Arabayla gelen kargayı sahiplendi
Arabayla gelen kargayı sahiplendi
Elektrikli skuter hırsızlığı kamerada
Elektrikli skuter hırsızlığı kamerada
Eski su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
Eski su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Otomobil sazlık alana uçtu!
Otomobil sazlık alana uçtu!
Daha Fazla Video Göster