İş yerinde kadına köpek saldırısı! Bacağından ısırdı o anlar kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çalıştığı dükkandan çıkan kadın yan tarafta bulunan bir diğer iş yerine geçeceği sırada kapı önünde uzanan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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