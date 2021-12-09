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İş elbisesiyle minibüse binen işçi ile ona tepki gösteren sürücü konuştu: Şoför kartım geri verilsin

DHA
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Giriş: 09.12.2021 11:38
Güncelleme:09.12.2021 11:39
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fayans ustası olarak çalışan Hasan Duman (38), iş kıyafetleriyle minibüsüne bindiği için "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyerek, indirmek isteyen sürücü Sait Demir'e (62) sahip çıktı. Duman, yaşanan tartışmanın bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenmesinden ve konunun haber olarak basında yer almasının ardından Demir'in, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen 'şoför kartı'nın geri verilmesini istedi.
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