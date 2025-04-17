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İş adamı İnan Kıraç’a demans teşhisi! Evliliği iptal edilecek mi?

İş adamı İnan Kıraç’a demans teşhisi! Evliliği iptal edilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 09:21
87 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, geçen yıl hayatını Emine Alangoya ile birleştirmişti. Ancak kızı İpek Kıraç "İyi niyet yok" diyerek bu evlilik için iptal davası açmıştı. Demans teşhisi konulan iş adamı, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının ispatı için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada kendisine bazı sorular yöneltildi ve İnan Kıraç o soruların birçoğuna doğru yanıt veremedi.
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İş adamı İnan Kıraç’a demans teşhisi! Evliliği iptal edilecek mi?
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