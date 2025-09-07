Irak’ta köprü çöktü: 2 ölü, 7 yaralı

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde inşaat halindeki Atişi Köprüsü çöktü. Bazı araçlar çöken köprünün altında kaldı. Sivil Savunma Müdürlüğü, 13 saatten fazla süren arama-kurtarma çalışmasının ardından yaptığı açıklamada, enkazdan 2 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının çıkarıldığını belirterek, "Operasyon, cumartesi günü gece saatlerinden başlayıp pazar öğlene kadar sürdü. Ekipler bu süre zarfında 7 kişiyi sağ olarak kurtarırken, 2 kişinin de cenazesini çıkardı" dedi.